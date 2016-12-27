 

На улице Шевченко возле автосалона неизвестные снова взорвали гранату

27 декабря 2016 г. 18:27
Автор: Артур Рязанов
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В этот раз мишенью неизвестных злоумышленников стал фирменный автосалон "Лексус". Огромная витрина не выдержала града осколков и разлетелась вдребезги. В полиции говорят, обстоятельства этого нападения очень схожи с происшествием около салона "Тойота", расположенном рядом, в нескольких десятках метров. Взрыв тоже, как и в первом случае, прозвучал около двух часов ночи, да и боеприпас, по предварительным оценкам экспертов, был идентичным. Разве что, в этот раз злоумышленник был один и старательно прятался от камер видеонаблюдения.

Алена Соболевская, ст. инспектор Киевского ОП

С места происшествия были изъяты фрагменты металлические, предположительно гранаты РГД. Пока ведутся следственные действия

Руководство автосалона, как и в первом случае - теряется в догадках по-поводу причин такой агрессии со стороны неизвестных. Лишь предполагает, что оба взрыва могут быть связаны с деятельностью компании.

Олег Топчий, директор автосалона

Мы обслуживаем автомобили миссии ОБСЕ, миссии ООН, обслуживаем БТРы Национальной Гвардии, пограничные вот эти автомобили, которые на базе Тойоты, на шасси Тойота, с двигателем Тойота. Обслуживаем также полицейские машины, вот, может быть с этим.

Полиция внесла происшествие в ЕРДР по части четвертой ст. 296 - хулиганство, по ней злоумышленнику или злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.
 

Видео: 

На улице Шевченко возле автосалона неизвестные снова взорвали гранату - 27.12.2016

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