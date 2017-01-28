На улице Валентиновской сгорел автомобиль

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28 января 2017 г. 8:24
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Сегодня около 6-00 во дворе дома по улице Валентиновской-52 загорелся автомобиль Chevrolet Lacetti. 

Об аварии сообщают очевидцы, которые и вызвали пожарных. Обстоятельства и причины возгорания уточняются. 

Как сообщил новостям АТН помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин,  информация о возгорании поступила в 6:00. Площадь пожара составила 3 кв.м. Очаг возгорания находился под капотом. В 6:09 пожар ликвидировали.

На месте работает следственно-оперативная группа. На данный момент рассматриваются две версии: техническая неисправность и занос открытого источника огня.

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