На улице Валентиновской сгорел автомобиль

Сегодня около 6-00 во дворе дома по улице Валентиновской-52 загорелся автомобиль Chevrolet Lacetti.

Об аварии сообщают очевидцы, которые и вызвали пожарных. Обстоятельства и причины возгорания уточняются.

Как сообщил новостям АТН помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, информация о возгорании поступила в 6:00. Площадь пожара составила 3 кв.м. Очаг возгорания находился под капотом. В 6:09 пожар ликвидировали.

На месте работает следственно-оперативная группа. На данный момент рассматриваются две версии: техническая неисправность и занос открытого источника огня.