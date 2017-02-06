На улице Веснина "скорая" врезалась в Lexus

Сегодня около 11-00 на улице Веснина-5А столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer и Lexus.

По даным пресс-службы патрульной полиции, Lexus двигался от Сумской в сторону улицы Пушкинской, "скорая" ехала в направлении улицы Алчевских. Водитель "скорой" выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Lexus.

На водителя машины скорой помощи был составлен протокол по ст. 124 КУоАП.

Пострадавших нет.

По словам свидетелей, "скорая", двигавшаяся без звуковых и световых спецсигналов, внезапно выехала на полосу встречного движения и протаранила Lexus.