 

На улице Веснина "скорая" врезалась в Lexus

06 февраля 2017 г. 12:37
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Сегодня около 11-00 на улице Веснина-5А столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer и Lexus.

По даным пресс-службы патрульной полиции, Lexus двигался от Сумской в сторону  улицы Пушкинской, "скорая" ехала в направлении улицы Алчевских. Водитель "скорой" выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Lexus. 

На водителя машины скорой помощи был составлен протокол по ст. 124 КУоАП. 

Пострадавших нет. 

По словам свидетелей, "скорая", двигавшаяся без звуковых и световых спецсигналов, внезапно выехала на полосу встречного движения и протаранила Lexus.

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