 

На выходных у харьковского автосалона взорвали гранату РГД-5

26 декабря 2016 г. 17:57
Автор: Артур Рязанов
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В ночь на воскресенье, около 2-х часов неизвестные бросили гранату на улице Шевченко, возле автосалона "Тойота Центр Харьков", сообщает полиция.

Елена Соболевская, ст. инспектор Киевского ОП

Двое неизвестных людей, видно на камере видеонаблюдения, бросили неустановленный предмет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Были изъяты фрагменты металлические и ну как бы предположительно от гранаты РГД-5

Так как взрыв прозвучал глубокой ночью, пострадавших, кроме имущества автосалона нет.

Елена Соболевская, ст. инспектор Киевского ОП

Пострадавших нет, в результате осколков только пострадал тест-драйвовый автомобиль, который был припаркован там, возле автосалона и витрины

Руководство салона называет ночной взрыв провокацией, ведь в сервисе автосалона обслуживаются автомобили ООН и ОБСЕ. Правоохранители внесли происшествие в ЕРДР по части четвертой ст. 296 - хулиганство, по ней подрывникам грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Видео: 

На выходных у харьковского автосалона взорвали гранату РГД-5 - 26.12.2016

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