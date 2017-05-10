На ядерном объекте в США объявлено чрезвычайное положение

10 мая 2017 г. 12:36
Источник: ЛІГА.net
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Министерство энергетики США ввело чрезвычайное положение на объекте по производству радиоактивных материалов в Хенфорде, штат Вашингтон, из-за угрозы утечки опасных веществ. Об этом сообщает Bloomberg.

Предупреждение сначала имело более низкий уровень опасности, поскольку не было непосредственного вредного воздействия на персонал за пределами объекта.

"Однако позже уровень опасности был повышен до чрезвычайной ситуации. На объекте объявлено чрезвычайное положение", - отмечает агентство.

Опасность возникла в одном из железнодорожных тоннелей на территории предприятия, где сосредоточены вагоны с радиоактивным веществом. По предварительной информации, в тоннеле произошел обвал. О пострадавших не сообщается.

В то же время часть персонала эвакуирована с объекта, другая часть продолжает находиться на местах в рамках протокола реагирования на экстренные ситуации. 

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