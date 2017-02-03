Нацполиция предупреждает водителей о снежных выходных

Нацполиция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий ны выходных. По информации Гидрометцентра, в ближайшие двое суток в Харькове ожидается снег, сегодня ночью и завтра днем - сильные осадки.

УПД ГУНП обращается к водителям с просьбой во время осложнения погодных условий быть особенно внимательными и придерживаться Правил дорожного движения. Также в полиции напоминают о необходимости проверить техническое состояние автомобиля, особенно перед дальними поездками.

"Пользуйтесь ремнями безопасности, не превышайте скорость, придерживайтесь безопасной дистанции и правил парковки. С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости, тумана, сильного снегопада или дождя, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями." - в очередной раз напоминают водителям полицейские. "Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, позвоните по номеру «102» или сообщите в аварийные службы."