Накрыло. Как водитель-наркоман мчал на троллейбусе по Валентиновской. Эмоции пассажиров

Водитель троллейбуса под кайфом устроил адские гонки с полным салоном пассажиров за спиной по улице Валентиновской. При этом на остановках и перекрестке он не считал нужным нажимать на педаль тормоза.

Экипаж патрульной полицейской машины, ехавший в вечернее время по улице Гвардейцев Широнинцев увидел перед собой зеленый сигнал светофора, и в этот момент на красный по перпендикулярной Валентиновской через перекресток пронесся троллейбус 34-го маршрута. В салоне троллейбуса проходило нечто необычное. Водитель старался не ударить в грязь лицом перед своими друзьями.

Оксана, пассажир троллейбуса:

Два молодых человека возле водителя сидели справа. Они начали громко кричать: "Давай, давай, ты же сможешь!", - в сторону. водителя. А водитель при этом кричал: "Ту-ту, ту-ту!". А они: "Давай! Ты сможешь, сможешь!". Под эти фразы мы пролетели перекресток благополучно.

Патрульные свернули за неадекватным городским электротранспортом на Валентиновскую и увидели как троллейбус уже перекрыл проезжую часть. Оксана со своими маленькими детьми села в транспорт у метро Студентческая. Салон был полон. Троллейбус, разогнавшись, не тормозил ни на двух последующих остановках, ни на красный свет на перекрестке Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев. И лишь благодаря тому, что слетели дуги, машина остановилась, между Широнинцев и проспектом Тракторостроителей. Пассажиры сами открыли двери. В панике стали выпрыгивать на улицу, и тут троллейбус поехал назад. И в этот момент шестеро мужчин столь необычного рейса набросились на неадекватно ведущего себя водителя.

Оксана, пассажир троллейбуса:

Водителя скрутили на пол, связали. Потому что он сопротивлялся, из кабины не хотел выходить. Его положили на пол. Он очень громко начал выть, орать, стонать, кричать. Нормальные люди себя так не ведут. Потом он успокоился. Потом пакеты какие-то начали у него выпадать.

В тот момент пассажирам было уже совершенно очевидно, что водителю не стало плохо, а наоборот, было очень хорошо, что впоследствии официально подтвердили и правоохранители.

Карина Курбанова, инспектор отдела пресс-службы УПП г. Харькова:

Були наявні ознаки наркотичного сп"яніння - почервоніння очей, порушення мови, тремтіння рук.

Коллеги водителя, устроившего переполох, говорят, что тот был весьма скрытным и закрытым человеком со своебразным характером и нерегулярным графиком работы.

Водитель троллейбуса 34-го маршрута:

Он как бы сам по себе был. И работал он с большими перерывами. То уйдет, уволится. То придет на время, то опять уйдет. Какие-то планы у него свои. Мало общался. Мало с кем поддерживал отношения.

На водителя-наркомана был составлен админпротокол за вождение в нетрезвом виде. Он был доставлен в наркоцентр. По факту происшедшего открыто уголовное производство.