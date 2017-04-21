 

Нападение на ФСБ в Хабаровске: найдено тело охранника клуба, из которого похитили оружие

21 апреля 2017 г. 17:59
Источник: РБК-Украина
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В результате нападения на тир "Хаммер" в Хабаровске, из которого украл оружие нападавший на приемную Федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю, убит охранник. Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на источник.

Собеседник агентства рассказал, что утром 21 апреля в тире, находящемся по адресу: Тихоокеанская улица, 73а, было обнаружено тело охранника с пулевыми ранения. Из тира, как выяснилось, было похищено 25 единиц огнестрельного оружия - пистолетов и карабинов. По словам источника, в нападении участвовали более 10 человек.

"В настоящее время приняты активные меры по установлению личности всех нападавших и их розыску", - подчеркнул он. При этом РБК со ссылкой на источники сообщает, что из тира были похищены 40 единиц оружия. Официальные представители правоохранительных органов информацию о нападении на тир в Хабаровске пока не прокомментировали. Напомним, нападавший на приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Хабаровскому краю украл оружие в стрелковом клубе.

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