Насиловали, грабили, избивали: в Харькове задержали банду разбойников

Нападение на 24-летнего патрульного Василия Марковича произошло в декабре прошлого года, когда он подходил к собственному дому. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодчики избивают уже лежащего полицейского и убегают. Нашли парня соседи, еле живого, уже под утро.

Игорь, житель дома по ул.Танкопия

Здесь прямо возле подъезда. Сосед сверху его нашел утром. Ночью он возвращался. Ну и все больше ничего не знаю

Василий Маркович принимал участие в АТО, прошел Иловайск, но самое страшное ранение он получил в мирном Харькове. Докторам удалось спасти жизнь патрульного, но вот уже полгода он находится в тяжелом состоянии.

Карина Курбанова, инспектор патрульной полиции

На щастя, знайшовся меценат, який побажав залишитися невідомим і оплатив лікування у Швейцарії. Тому зараз збираються всі відповідні документи для того, щоб Вася Маркович спільно із своєю родиною поїхав до Швейцарії на лікування.

Напавших на полицейского его коллеги искали около полугода. Выйти на их след, говорят правоохранители, позволило последнее преступление сходное по своей жесткости с нападением на Марковича. Четыре дня назад преступники напали на торговца мороженым, также сильно избили его, били в основном, по голове. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. В ходе розыскных мероприятий, оперативники вышли на подозреваемых, и уже во время обысков по их адресам нашли как ящики с мороженым, обертки от которого были разбросаны по всей комнате, так и добычу от предыдущих нападений - ювелирные изделия, 30 мобильных телефонов и несколько десятков сим-карт, предметы одежды потерпевших, часы, нож. Подозреваемыми оказались совсем молодые люди, только недавно вышедшие из подросткового возраста.

Анатолий Дмитриев, нач. ГУ НП в Харьковской обл.

До складу угруповання входило 8 громадян віком від 18 до 22 років, на їх рахунку майже 20 тяжких злочинів

Кроме нападений на патрульного и мороженщика, банду подозревают в изнасиловании и ограблении студентки в ноябре прошлого года, совершении еще 13 разбойных нападений и 6 ограблений. Открыто уголовное производство сразу по трем тяжким статьям - разбой, грабеж и изнасилование. Если вина подозреваемых будет доказана, то им может грозить до 15 лет до лишения свободы.