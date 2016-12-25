Названа приоритетная причина авиакатастрофы Ту-154

Приоритетной причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России считается техническая неисправность борта. К такой версии склоняется спецкомиссия, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах.

Собеседник агентства сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта практически исключается. "Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета", – сказал источник.

По уточненным данным Минобороны России, в списке пассажиров и членов экипажа Ту-154 было 93 человека. Согласно обновленной информации на сайте военного ведомства, на борту находились не 64, а 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.