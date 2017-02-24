 

Некачественная зарядка чуть не привела к трагедии: пожар в общежитии на Клочковской

24 февраля 2017 г. 18:15
Автор: Артур Рязанов
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Алина Тульпа учится на втором курсе университета городского хозяйства, живет в общежитии по улице Клочковской. Но сегодня ночью отдохнуть девушке не удалось. Около половины первого в одной из комнат ее блока на четвертом этаже возник пожар.

Алина Тульпа, студентка ХНУГХ

Ну мы уже легли спать получается и начали девочки стучать по комнатам. Мы выходим, смотрим, там просто идет как бы в комнате задымление и мы открыли, пока открывали балконы, открывали окна, смотрим уже полностью черное, короче дым

Девушка отмечает, паники не было, студенты организованно вышли из общежития и ожидали прибытия пожарных. По информации ГСЧС, к их приезду, самостоятельно из общежития вышли более двухсот человек. Но из-за сильного задымления еще почти сотню студентов пришлось эвакуировать спасателям. Главный инженер университета говорит, что причиной пожара стала некачественная техника студентов.

Александр Бабанин, главный инженер ХНУГХ

Девочки пришедшие после работы включили китайское зарядное устройство телефона в розетку и пошли в душ. После чего они пришли и их не пустили на этаж, в связи с тем, что было задымление

Инженер добавляет, что не рассматривает другой причины, ведь электропроводка в здании была исправной и короткого замыкания не могло произойти. В результате пожара полностью выгорела одна комната ее уже обесточили, окружающие помещения сильно закоптились, но никто из студентов не пострадал. Девушек-погорелиц уже расселили по другим помещениям, а их жилье поставили в очередь на ремонт.

Видео: 

Некачественная зарядка чуть не привела к трагедии: пожар в общежитии на Клочковской - 24.02.2017

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