 

"Несколько мужчин с пилами, машина с древесиной и трактор"

16 февраля 2017 г. 18:04
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Охота за охотниками на дуб. Правоохранители отчитались об успешной операции против рубщиков деревьев.

Бдительный житель села Кумы, что в Красноградском районе, набрал номер месного отдела полиции, чтобы пожаловаться на непорядок - около села неизвестные пилят деревья.

Сергей Мелешев, начальник Красноградского ВП ГУНП в Харьковской области:

Немедленно выехала следственная группа. По прибытию на месте были обнаружены поваленные деревья, а также осуществлялась погрузка их в транспортные средства.

Всего было спилено около ста дубов. На месте порубки, как сообщили правоохранители, находились "несколько мужчин с пилами, машина с древесиной и трактор". Владельцами транспортных средств оказлись двое местных безработных жителей.

Сергей Мелешев, начальник Красноградского ВП ГУНП в Харьковской области:

Транспортные средства были изъяты и помещены на штрафплощадку Красноградского отдела полиции. В последствии было обращено с наложением ареста на данное имущество.

Следователи открыли уголовное производство по статье "незаконная порубка леса". Сейчас следствием устанавливается сумма нанесенного ущерба. Виновные в незаконной порубке, согласно санкциям статьи, могут быть либо оштрафованы, либо даже угодить за решетку на срок до трех лет.

Видео: 

"Несколько мужчин с пилами, машина с древесиной и трактор" - 16.02.2017

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