Неспокойное воскресенье на Салтовке: стрельба у бутербродной и конфликт в парке

Около 8 часов вечера, рассказывает Владимир, к компании его друзей, которые только что вышли из местной пирожковой, подошел мужчина лет 30 и стал "учить жизни". Общение подростков с незнакомцем не заладилось, началась словесная перепалка. Затем мужчина выхватил пистолет - добавляет один из участников этого конфликта.

Я вышел с друзьями вот с бутербродной, сидел в кафе. Вот тут уже стоял мужик с битой и начал на моего друга идти с битой. Виталик, вот этот которому руку прострелили он его обошел сзади, я пока биту достал, выкинул её вот сюда вот. Я поворачиваюсь , а он уже с пистолета Виталику в руку выстрелил и мы разбежались

Но на этом дело не закончилось. Выждав, когда обидчик потеряет бдительность, парни вернулись

Владимир

Его тут отбуцали, а потом приехала служба милиции и его задержали, вон там во дворах и вот тут пистолет его лежал еще. Не знаю, он может, был под какими-то наркотиками или пьяный и начал просто угрожать.

Двадцатилетнего пострадавшего полицейские доставили в 31ую городскую больницу. Там его осмотрели, оказали медицинскую помощь и отпустили домой - травма была несерьезная, и в стационарном лечении он не нуждался - сообщили в медучреждении. Второго участника конфликта - задержали сотрудники полиции

Евгений Драка, нач. Московского отд. полиции

При прибутті туди поліцейських було з’ясовано, що конфлікт стався між раніше не знайомими людьми. Одному з яких 20 років потерпілому, з другої сторони. Чоловік 30 років, який раніше був неодноразово засуджений за корисні злочини. У раніше засудженого чоловіка був вилучений пістолет - попередньо це зброя для відстрілу травматичними кулями.

В рамках уголовного производства открытого по статье "хулагинаство с использованием оружия" назначена экспертиза. В ближайшее время, задержанному изберут меру пресечения. Впрочем, жильцы окрестных домов полагают, что события у пирожковой могут быть связанны с разборками, имевшими место здесь несколькими часами ранее. Так около 5ти вечера, в районе парка "Победа" чуть не произошла массовая драка. Порядка двухсот человек собрались выяснять отношения, как говорят в народе "стенка на стенку", но до драки дело не дошло - уверяют в местном райотделе. На место конфликта вовремя прибыли экипажам патрульной полиции

Евгений Драка, нач. Московского отд. полиции

Був виклик від перехожого що в роайоні парка Перемога зібралася вилика кількість неповнолініх. Завдяки швидкій та злагодженій патрульних поліцейських та поліцейськіх Московського відділу поліції при прибутті ця інформація дійсно підтвердилася але побачивши працівників неповнолітні порозходилися в сторони. Прицьому деякі з них просто пояснили що вони тут прогулюються

При этом, заверил начальник отдела полиции, никаких правонарушений или конфликта с использованием силы не было. Да и заявлений от граждан в райотдел не поступало. Информация по данному факту занесена в журнал учета, проверка продолжается.