Нетрезвый водитель разбил об дерево Audi, пытаясь скрыться от патрульных

Накануне около 23-00 в патрульную полицию поступила информация о нетрезвом водителе автомобиля Audi А8. По словам заявителя, автомобиль он видел на Холодной Горе, но в каком направлении она двигалась уточнить не мог.

Через некоторое время машину, о которой говорилось в сообщении, патрульные заметили на проспекте Науки - Audi двигалась от площади Свободы в сторону Алексеевки. На требования патрульных остановиться водитель не реагировал и увеличил скорость. Пытаясь скрыться от патрульных, водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, едва избежав столкновения с другим авто.

Погоня закончилась на улице Отакара Яроша, где водитель потерял управление и врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших в ДТП нет. У водителя Audi патрульные заметили признаки алкогольного опьянения и предложили мужчине пройти тест на драгере, который подтвердил наличие алкоголя в крови нарушителя. На водителя Audi были составлены админпротоколы за вождение в нетрезвом виде, неостановку по требованию патрульных и создание аварийной ситуации.