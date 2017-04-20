 

Нетрезвый водитель разбил об дерево Audi, пытаясь скрыться от патрульных

20 апреля 2017 г. 12:01
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Накануне около 23-00 в патрульную полицию поступила информация о нетрезвом водителе автомобиля Audi А8. По словам заявителя, автомобиль он видел на Холодной Горе, но в каком направлении она двигалась уточнить не мог. 

Через некоторое время машину, о которой говорилось в сообщении, патрульные заметили на проспекте Науки - Audi двигалась от площади Свободы в сторону Алексеевки. На требования патрульных остановиться водитель не реагировал и увеличил скорость. Пытаясь скрыться от патрульных, водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, едва избежав столкновения с другим авто. 

Погоня закончилась на улице Отакара Яроша, где водитель потерял управление и врезался в дерево. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших в ДТП нет. У водителя Audi  патрульные заметили признаки алкогольного опьянения и предложили мужчине пройти тест на драгере, который подтвердил наличие алкоголя в крови нарушителя. На водителя Audi были составлены админпротоколы за вождение в нетрезвом виде, неостановку по требованию патрульных и создание аварийной ситуации. 

 

 

 

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