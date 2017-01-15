Ночное ДТП на Льва Ландау - есть пострадавшие

Сегодня ночью около 1-00 на проспекте Льва Ландау-12 столкнулись автомобили Skoda Оctavia и Opel Kadett.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам водителей, проезжавших уже после столкновения, на месте работали медики. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel госпитализирован.