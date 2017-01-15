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Я-репортер
Ночное ДТП на Льва Ландау - есть пострадавшие
15 января 2017 г. 13:28
3 просмотра
Сегодня ночью около 1-00 на проспекте Льва Ландау-12 столкнулись автомобили Skoda Оctavia и Opel Kadett.
Об аварии сообщают в соцсетях. По словам водителей, проезжавших уже после столкновения, на месте работали медики. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel госпитализирован.
Обстоятельства уточняются.
Раздел:
Происшествия
Теги:
дтп
Льва Ландау
Шкода
Опель
пострадавший
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