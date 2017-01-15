 

Ночное ДТП на Льва Ландау - есть пострадавшие

15 января 2017 г. 13:28
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Сегодня ночью около 1-00 на проспекте Льва Ландау-12 столкнулись автомобили Skoda Оctavia и Opel Kadett. 
 
Об аварии сообщают в соцсетях. По словам водителей, проезжавших уже после столкновения, на месте работали медики. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel госпитализирован.
 
Обстоятельства уточняются.

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