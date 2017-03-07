Ночное нападение на патрульных в Харькове. Подробности

Звуки полицейских сигналов и крики жители нескольких домов по улице Леся Сердюка услышали около полуночи. Спустя пару часов в социальных сетях появилось сообщение о нападении на копа.

Олег:

В 23 с чем-то слышал погоню милицейскую, с мигалками машины ездили. Что еще слышал, слышал крики женские, где-то в 23.50-23.55.

Полциейские рассказывают, в ночь на 7 марта во время патрулирования на Салтовке копы заметили Lexus, который был похож на тот автомобиль, который был указан в ориентировке, поэтому потребовали от водителя иномарки остановиться. Уже во время общения с ним, подчеркивают в полиции, заподозрили, что водитель был изрядно пьян.

Карина Курбанова, пресс-секретарь патрульной полиции Харькова:

Патрульні запропонували мирно водієві пройти тест на алкогольне сп'яніння згідно чинного законодавства адмімністративного Кодексу за допомогою алкотестеру Драггер, на що водій відреагував досить агресивно, почав комусь телефонувати. Через декілька хвилин під'їхали так би мовити його друзі, які почали агресивно поводитись, чіплятись до патрульних.

Сначала в адрес копов звучали только словесные угрозы и оскорбления, после - около десятка молодчиков перешли к более агрессивным действиям. Один из мужчин, подчеркивают в пресс-службе патрульной полиции, ударил инспектора по лицу, поэтому правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. На место прибыли сразу несколько экипажей полиции. На трех человек были составлены протоколы по статье "Мелкое хулиганство". А вот участнику потасовки, который напал на полицейского, грозит уголовная ответственность по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".