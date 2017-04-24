Обыск в харьковском СМИ. Так уж не интересна правоохранителям деятельность журналистов?

Обыск в редакции "057" стал неожиданностью для ее сотрудников. Люди в штатском появились в офисе с утра пораньше, едва журналисты пришли на работу.

Ольга Калениченко, гл.редактор интернетиздания "057"

Когда я зашла, увидела человек десять мужчин, спортивного телосложения, наполовину в спортивном, удостоверения никакого не предъявляли, мне просто мои же работники сказали - потом мне показали ухвалу, спросили директор ли я, я сказала я не директор, я главный редактор. Естественно, права нам никто не разъяснял, они начали обыск, все сумки личные, вплоть до карманов, они изъяли винты, причем это компы журналистов, где хранится видеоархив, который собран за все время существования 057, здесь нет бухгалтерии, я не занимаюсь юридической деятельностью, на что мне была сказана фраза: если на этом компе есть закладка 057, мы винт изымаем.

При этом сами правоохранители настаивают, их сотрудники - это представители следственного управления и фискальной службы - проводили следственные действия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Они проводились в рамках досудебного расследования по уголовному производству по факту грубого нарушения законодательства о труде - использования услуг неоформленных сотрудников. Из официального комментария пресс-службы полиции следует, что среди допрошеных во время досудебного расследования в качестве свидетелей 12 человек объяснили, что они фактически работали на предприятии без официального трудоустройства и подтвердили получение заработной платы в «конверте». А вот сами журналисты уверяют, так называемых свидетелей-нелегалов правоохранители нашли во время обыска - в этот момент проводились собеседования с новыми сотрудниками, и правоохранители, чтобы не уходить с пустыми руками, опросили и их.

Ольга Калениченко, гл.редактор интернетиздания "057"

На допрос вызывают тех, кто пришел на собеседование, во время допроса люди приходили на собеседование, потому что у менеджеров постоянная текучка, сложно продавать рекламу, и очень большое количество приходит, и вот во время обыска, стук в дверь, здравствуйте, я на собеседование, ее заталкивают в кабинет и берут у нее показания.

Журналисты обратились в прокуратуру по факту незаконного проведения обыска. После этого редакции были возвращены три изъятых компьютера. В полиции уверяют, что обыски не связаны с профессиональной деятельностью журналистов, но сами представители СМИ подозревают, что причина сомнительных визитов - попытка давления на бизнес. Просто на этот раз, контролеры действительно выбрали офис, не подумав о том, что их действия могут получить огласку.