Очередной трамвайный "дрифт" на улице Шевченко: есть пострадавшие

25 апреля 2017 г. 18:03
Автор: Артур Рязанов
408 просмотров

Так называемые трамвайные дрифты давно стали визитной карточкой Харькова, а в соцсетях записи с этими происшествиями собирают сотни просмотров. Сегодня в очередной раз отличилась улица Шевченко, на которой около десяти часов утра двухвагонный состав сошел с рельсов и врезался в опору электропередач.

Инна Вовк, местная жительница

Трамвай сошел с рельс, то есть было очень много людей, которые выйдя шли пешком домой, кто возмущался, ругался, плакали, скорая помощь была, поэтому ну скажем так, такая ситуация, это не первый раз, очень часто такие происходят у нас казусы и хочу сказать, что очень быстро у нас ездят трамваи, можно сказать как шумахеры

Женщина добавляет, что трамваи чаще всего дрифтуют именно на этом отрезке пути, возле жилых домов и говорит, что боится, что вагон может врезаться и в ее дом. В результате сегодняшнего происшествия двум пассажирам даже потребовалась помощь медиков.

Евгений Федорчук, зам. дир. Деп. инфраструктуры

Легкие телесные повреждения, пока я не готов вам сказать, что там, но там легкие телесные

Сразу после ДТП, а именно так квалифицировали происшествие правоохранители, неподалеку от места событий начался внезапный ремонт рельсов.

Мы до обеда работали на другом участке - а сейчас вы что делаете? - ремонтируем - это связано с тем, что было? - Нет, это там было, не здесь, там где-то было

Коммунальщики не на камеру отметили, что трамвайные пути разбиты, но и зная об этом, вагоновожатые даже не снижают скорость. Даже при разрешенных сорока километрах в час, вагоны разгоняются до шестидесяти, и поэтому они могут слететь с рельсов в любой момент. Случай произошедший накануне, тоже взбудоражил интернет, на записи видно, как трамвай совершает так называемый "полицейский разворот" неподалеку от стадиона Металлист. В результате этого дрифта никто не пострадал, отметили в горсовете, а самой серьезной травмой, которую получили пассажиры трамвая сегодня на улице Шевченко стал ушиб колена. В полиции говорят, что сейчас решается будет нести виновный в  ДТП уголовную или административную ответственность.

Видео: 

Очередной трамвайный "дрифт" на улице Шевченко: есть пострадавшие - 25.04.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.