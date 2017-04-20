Один украинец выжил при крушении сухогруза в Черном море

Пострадавшего во время аварии судна "Герои Арсенала" украинца перевезли из больницы в Темрюкском районе Краснодарского края в одну из ростовских клиник.

Об этом заявляет источник в органах власти района, сообщает ТАСС.

"Пострадавшего перевезли в одну из ростовских больниц по просьбе родственников. На сегодняшнее утро его уже у нас нет", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в морге больницы остаются два тела погибших членов экипажа судна, еще одно отправлено в морг в ЦРБ Геленджика. Спасен гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, весь вчерашний день находился на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18". Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа судна погибли, поиски остальных восьми продолжаются.