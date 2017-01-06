 

более 30 человек погибли во время бунта в бразильской тюрьме

06 января 2017 г. 17:01
Источник: Интерфакс - Украина
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Не менее 33 заключенных тюрьмы в бразильском штате Рорайма погибли во время бунта, сообщили представители местных властей в пятницу.

Местная пресса не приводит каких-либо деталей относительно причин бунта, однако напоминает, что он случился спустя лишь пять дней после предыдущего аналогичного инцидента в городе Манаус в бразильском штате Амазонас - тогда погибли 56 человек.

Эксперты со свой стороны констатируют, что бунты в бразильских тюрьмах чаще всего возникают из-за борьбы заключенных из противоборствующих преступных кланов.

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