Осторожно, гололед! На Алексеевском мосту столкнулись семь автомобилей

Сегодня около 21-00 на Алексеевском мосту на улице Ахсарова произошли три ДТП подряд. В одной из аварий три участника - Hyundai Elantra, Volvo 440, Opel Zafira.

Еще два ДТП - на этом же участке, в ста метрах друг от друга, в каждой по два авто. Об авариях сообщают в соцсетях. На месте работали медики. Информация о пострадавших уточняется.

По словам водителей, с понижением температуры по всему городу начался гололед - в первую очередь обледенели мосты. Особенно жалуются водители на состояние Велозаводского, Саржинского и Алексеевского мостов и участок с круговым движением на улице Вернадского.