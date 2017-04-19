 

Осторожно, гололед! На Алексеевском мосту столкнулись семь автомобилей

19 апреля 2017 г. 23:47
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Сегодня около 21-00 на Алексеевском мосту на улице Ахсарова произошли три ДТП подряд. В одной из аварий три участника - Hyundai Elantra, Volvo 440, Opel Zafira.

Еще два ДТП - на этом же участке, в ста метрах друг от друга, в каждой по два авто. Об авариях сообщают в соцсетях. На месте работали медики. Информация о пострадавших уточняется. 

По словам водителей, с понижением температуры по всему городу начался гололед - в первую очередь обледенели мосты. Особенно жалуются водители на состояние Велозаводского, Саржинского и Алексеевского мостов и участок с круговым движением на улице Вернадского. 

 

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