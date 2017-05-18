Отравление детей на Харьковщине. Источник едкого запаха засыпан сорбентом, полиция проводит проверку по факту ЧП

Едкий запах, похожий на запах газа жители села Смирновка Лозовского района ощутили утром, 18 мая. Ученики школы, которая находится в нескольких километрах от местного мусорного полигона, начали жаловаться на плохое самочувствие, в частности на сильные головные боли.

Павел Пономаренко, дир. Деп. гражданской защиты ХОГА:

Сталось отруєння дітей хімічною речовиною. Щодо інформації про постраждалих, це три дитини , дві дитини 2000 року, одна дитина 2004 року.

Трое детей находятся в Лозовской районной больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всего из учебного заведения эвакуировали больше сотни человек. Причиной отравления школьников, говорят в ХОГА, могло стать разлитое на территории мусорного полигона токсичное вещество. По предварительной информации, это примесь, которую добавляют к природному газу для едкого запаха.

Павел Пономаренко, дир. Деп. гражданской защиты ХОГА:

Локалізовано зазначене місце, був засипаний сорбент, проведені роботи щодо знешкодження. На теперішній час наслідки усунення триває, але запах не розповсюджується.

В данный момент, говорят в обладминистрации, взяты заборы разлитого вещества, чтобы в лаборатории определить влияние выброса на окружающую среду. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП, в частности полицейские выясняют, насколько легален данный мусорный полигон и кто именно привез туда токсичные отходы. Данные о происшествии, сообщают на официальном сайте Главногоуправления Нацполиции в Харьковской области, внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Загрязнение или порча земель".