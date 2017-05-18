Отравление детей на Харьковщине. Источник едкого запаха засыпан сорбентом, полиция проводит проверку по факту ЧП

18 мая 2017 г. 19:20
Автор: Лариса Говина
13 просмотров

Едкий запах, похожий на запах газа жители села Смирновка Лозовского района ощутили утром, 18 мая. Ученики школы, которая находится в нескольких километрах от местного мусорного полигона, начали жаловаться на плохое самочувствие, в частности на сильные головные боли.   

Павел Пономаренко, дир. Деп. гражданской защиты ХОГА:

Сталось отруєння дітей хімічною речовиною. Щодо інформації про постраждалих, це три дитини , дві дитини 2000 року, одна дитина 2004 року.

Трое детей находятся в Лозовской районной больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всего из учебного заведения эвакуировали больше сотни человек. Причиной отравления школьников, говорят в ХОГА, могло стать разлитое на территории мусорного полигона токсичное вещество. По предварительной информации, это примесь, которую добавляют к природному газу для едкого запаха.

Павел Пономаренко, дир. Деп. гражданской защиты ХОГА:

Локалізовано зазначене місце, був засипаний сорбент, проведені роботи щодо знешкодження. На теперішній час наслідки усунення триває, але запах не розповсюджується.

В данный момент, говорят в обладминистрации, взяты заборы разлитого вещества, чтобы в лаборатории определить влияние выброса на окружающую среду. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП, в частности полицейские выясняют, насколько легален данный мусорный полигон и кто именно привез туда токсичные отходы. Данные о происшествии, сообщают на официальном сайте Главногоуправления Нацполиции в Харьковской области, внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Загрязнение или порча земель".

Видео: 

Отравление детей на Харьковщине. Источник едкого запаха засыпан сорбентом - 18.05.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.