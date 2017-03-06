Ответит ли кто-то за смерть 13-летнего вратаря. Подробности происшествия

Сегодня на месте гибели 13-летнего Кирилла лежат цветы. В тот день Дима Кривошеенко играл вместе с ним на поле. Погонять мяч ребята выходили, как только позволяла погода. Кирилл, рассказывает Дима, был универсальным футболистом, запросто мог в защите отработать. Накануне он занимался тем, что спасал ворота. Во время игры мяч ушел за пределы поля. Мальчишка вернул его в игру, перебросив Кривошеенко. Дима, рассказывает, отвернулся лишь на минуту, принять мяч, а когда развернулся увидел, что ворота накрыли вратаря.

Дмитрий Кривошеенко, свидетель:

Я сначала не подумал, что его задело, я думал, мало ли, пригнулся, может, оказалось, я подхожу - уже кровь идет. Я понял, что он потерял сознание, он не двигался, он не подавал признаки то, что он в сознании, я сразу побежал "скорую".

Но приехавшие на вызов медики, помочь уже ничем не смогли, мальчик умер на месте. До падения, приведшего к гибели друга, рассказывает Дима, сильные порывы ветра уже опрокидывали ворота. Сами же жители модульного городка уверяют - неустойчива эта конструкция была и до того. Заваливались и стойки, огораживающие площадку. Их, после нескольких жалоб, строители укрепили. А вот жалобы на ворота в администрации городка оставили без внимания. Лишь отметили - это не их компетенция. Не дали и жителям самостоятельно решить эту проблему.

Отец Иван, житель модульного городка:

Мне говорили местные жители, что обращались и говорили, что мы можем сами. Но сказали, что вы туда не лезьте, это не ваше дело. То есть, есть люди, которые за это отвечают. И там действительно люди за это отвечали и они этим занимались.

На вопрос о неустойчивой конструкции на футбольном поле в администрации модульного городка лишь разводят руками. О жалобах тут, утверждают, слышат в первый раз. Родителям, знакомым с аварийностью площадки, стоило внимательнее следить за своими детьми, отмечает заместитель начальника отдела по обслуживанию модульного городка Светлана Чуприна. Сама же она, утверждает женщина, устраняла неполадки, как только их замечала. Так с поля были убраны вторые ворота. А к оставшимся на поле крепление никогда не прилагалось, говорит Светлана Чуприна.

Светлана Чуприна, зам. нач. отдела по обслуживанию модульного городка:

Это мобильная конструкция, она изначально никак не крепилась и не предусмотрено крепление, это мобильные ворота, их перемещают по полю, когда там проводят какие-то другие соревнования. Заказчиком, вернее, теми людьми, которые устраивали футбольную площадку, нам не было никаких указаний, каким образом эксплуатировать эти ворота.

Готовы взять на себя все расходы по похоронам и оказать посильную помощь семье погибшего мальчика, говорят в горсовете. Они - переселенцы из Луганской области. В модульном городке проживают с октября 2015 года. В семье осталось еще двое детей, Кирилл был старшим сыном. Его смерть в мэрии считают несчастным случаем. А ответить, на чьем балансе находилась спортивная площадка, кто являлся подрядчиком и кто отвечал за техническую исправность, считают в горсовете, должно следствие.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по социальным вопросам:

Эта площадка, такой своеобразный подарок немецкой стороны модульному городку. Поэтому будет техническая экспертиза, будут проверяться документы, которые сопровождают эту площадку. Подрядчик, который делал эту площадку, - это киевская фирма, потому что немецкая сторона старается работать ну со своими подрядчиками, которым она доверяет.

Не добавляют ясности и в полиции. По факту открыто уголовное производство по двум статьям - части второй статьи 115 - умышленное убийство и 367-й - служебная халатность.

Константин Шеремет, инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.:

Ворота упали по случайности, вследствие сильного порыва ветра. Но, опять же таки, есть определенные технические нормы монтажа подобных спортивных сооружений. Эти ворота небыли закреплены, что явилось причиной их падения. На данный момент усматривается халатность тех лиц, которые непосредственно занимались монтажом этого спортивного городка.

Правда, к кому применять их правоохранители пока не знают. Следствие в самом начале. Сейчас производится изъятие и проверка документов, устанавливается фирма - подрядчик, а также те, кто отвечал за эксплуатацию площадки.