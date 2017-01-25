 

Памятки, которые смогут спасти жизнь

25 января 2017 г. 18:55
Автор: Марина Николаева
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В течение нескольких лет подряд Харьковская область занимала лидирующие позиции по случаям применения незаконного насилия и пыток в милиции. Зачастую, говорят адвокаты и правозащитники, это происходило и из-за низкой правовой граммотности людей, которые попали в зону интереса правоохранителей. Чтобы обеспечить их защиту, а также вернуть доверие к правоохранительной системе уже в лице полиции, в Харькове решили запустить пилотный проект - обязательное информированию задержанных, потерпевших и свидетелей об их правах и обязанностях. Речь идет об обязательной раздаче памяток тем, кто сталкивает с полицейскими, где доступным языком написано что именно делать в той или иной ситуации.

 

Константин Бушуев, зам. главы Нацполиции Украины

 

Метою експериментів є напрацювання тих алгоритмів, які дадуть можливість членам нашого суспільства, який є суб’єктом правозастосування, усвідомлювати ті права, які передбачені законодавством. Ми говоримо про правосвідомість, про правоосвідченність, ми говоримо про поширення інформації, які набуває людина в тому чи іншому статусі.

 

Юлия Светличная, губернатор

 

Харьковщина выбрана как регион, который может показать качественное выполнение этого проекта, и я благодарна посольству США и национальной полиции, на то что именно в Харькове мотивированы органы власти, на то, что ближе расположить к себе граждан.

 

Памятки, рассказывают участники проекта, составляли юристы и правозащитники. Они же будут мониторить, насколько щепетильно правоохранители относятся к новой обязанности.

Видео: 

Памятки, которые смогут спасти жизнь - 25.01.2017

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