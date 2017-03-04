Папуа-Новую Гвинею всколыхнуло сильное землетрясение

В Папуа-Новой Гвинее в акватории Соломонова моря произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, землетрясение было зафиксированного в 04:58 по киевскому времени. Эпицентр события находятся примерно в середине пролива, разделяющего острова Моно и Шортленд.

Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

В то же время данные Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,9 балла, однако из-за большой глубины эпицентра землетрясения, которая составила 53,7 км, его интенсивность на поверхности составила четыре балла.