 

Папуа-Новую Гвинею всколыхнуло сильное землетрясение

04 марта 2017 г. 12:48
Источник: Новое Время
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В Папуа-Новой Гвинее в акватории Соломонова моря произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, землетрясение было зафиксированного в 04:58 по киевскому времени. Эпицентр события находятся примерно в середине пролива, разделяющего острова Моно и Шортленд.

Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

В то же время данные Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,9 балла, однако из-за большой глубины эпицентра землетрясения, которая составила 53,7 км, его интенсивность на поверхности составила четыре балла.

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