Парковый суицид? Подробности падения с колеса обозрения

ЧП произошло около четырех вечера. Мужчина, рассказывают в КП "Парк Горького," купил билет и занял место в одной из кабинок. Аттракцион в предпраздничный вечер работал в обычном режиме. Когда же кабинка поднялась на достаточную над землей высоту, мужчина каким-то образом открыл ее ее.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП "Парк Горького"

Из колеса обозрения выпал человек средних лет. Для чего он это сделал сказать мы не можем, сейчас работает полиция, все вопросы дальнейшие они будет определять. Со стороны парка могу сказать, что чтобы открыть ее изнутри, это нужно специально подойти- открыть нельзя просто так, и случайно из нее выпасть невозможно.

Работники парка утверждают, мужчина скорее всего использовал какой-то инструмент. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью. Но, как и почему он это сделал, был ли это суицид или просто несчастный случай установит следствие. На место сразу прибыла полиция, они изъяли и изучают записи камер наблюдения. Сразу после ЧП, всем людям из других кабинок позволили по очереди покинуть аттракцион, после чего колесо обозрения было остановлено.