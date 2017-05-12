"Перекресток невезения": В Китае водители за год 48 раз врезались в дом у обочины

12 мая 2017 г. 16:21
Источник: УНИАН
67 просмотров

В китайской провинции Хэйлунцзян находится одноэтажный дом, в который за 2016 год машины врезались 48 раз

Здание стоит у Т-образного перекрестка, и водители не справляются с управлением, пытаясь вписаться в поворот, передает Медуза. Хозяин дома Хэ Хайцзюнь даже повесил на забор огромный плакат "Сбавьте скорость!", но машины продолжают въезжать в дом.  По словам Хайцзюнь, аварии начали происходить несколько лет назад, когда напротив дома проложили новую дорогу.

Водители поворачивают с нее налево под углом 90 градусов и врезаются в дом, не справившись с управлением. Хайцзюнь и его жена Сюй Жэньсян ведут подсчет — за все время в здание врезалось более 100 автомобилей.

Они также коллекционируют фотографии происшествий, прикладывая их к петициям и обращениям к администрации района. Чиновники не реагируют на жалобы, поэтому Хайцзюнь установил у забора преграду из старых кирпичей. Мужчина надеется, что так автомобили не будут доезжать до дома, а застрянут в заборе.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.