Пешехода сбили сразу два авто - мужчина погиб. ДТП в Коломакском районе

Авария произошла накануне около 19-30 - на 400 км трассы Киев-Харьков-Довжанский в районе села Шелудьково был сбит 49-летний мужчина.

Как сообщили в УПД ГУНП, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигавшегося в направлении Харькова, не справился с управлением и допустил наезд на мужчину, пытавшегося перейти проезжую часть в неустановленном месте, слева направо по ходу движения автомобиля. Пешехода отбросило на проезжую часть, где на него наехал двигавшийся следом за Chevrolet автомобиль Renault Master, который после наезда не остановился и скрылся с места.

Позже автомобиль был обнаружен сотрудниками Валковского ОП в районе села Редкодуб. По словам водителя микроавтобуса, он не заметил лежащего на проезжей части пешехода.