Пешеходный переход - не гарантия безопасности: харьковские патрульные сбили парня

Сегодня ночью на улице Чкалова автомобиль патрульных сбил мужчину на пешеходном переходе. ДТП произошло около половины четвертого, когда полиция заметила автомобиль Шкода, нарушивший правила дорожного движения. В управлении патрульной полиции говорят, что водитель иномарки не реагировал на требование остановиться, поэтому копы начали погоню, включив спецсигналы.

Карина Курбанова, инспектор пресс-службы упр. патр. полиции в г. Харьков

В цей час в районі будинку 31 раптово вийшов на дорогу чоловік, через що трапилося ДТП за участю службового автомобіля - наїзд на пішохода, нажаль

Из-за плохого освещения водитель не успел вовремя среагировать и на скорости сбил 24-х летнего мужчину правой стойкой. В результате наезда пешеход получил серьезные травмы.

Карина Курбанова, инспектор пресс-службы упр. патр. полиции в г. Харьков

За попередніми даними швидкої чоловік знаходився у алкогольному сп'янінні та був госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое, он еще не пришел в сознание. В отношении патрульного, который управлял служебным автомобилем, начата проверка, решается вопрос об отстранении его от работы. Делом занимается областная прокуратура, которая уже начала досудебное расследование.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

Ми будемо досліджувати і матеріали відеореєстраторів і шукаємо свідків цих подій і нажаль, подія трапилася близько третьої ночі, тобто свідків у нас не дуже багато. Але ми все одно проводимо усі слідчі дії і з'ясовуємо чи була можливість у патрульних поліцейських уникнути цього зіткнення

Следствие ведется по части второй статьи "Нарушение правил дорожного движения", которая предполагает максимальное наказание для полицейского в виде восьми лет лишения свободы. А машину, которую преследовали правоохранители, вскоре после аварии обнаружили неподалеку, во дворе одного из домов.