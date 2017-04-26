Пикет ветеранов АТО и голодовка Юдаева. Подробности очередного заседания по штурму ХОГА

Возле Киевского районного суда - около полусотни людей в военной форме с украинскими флагами. Все они - участники АТО, как добровольцы, так и контрактники. Многие лишь на днях сменили военную жизнь на гражданскую. К зданию суда их привело заседание по делу одного из лидеров пророссийских активистов Сергея Юдаева. Кроме дела по захвату АТН, Юдаев вместе с еще пятью подсудимыми является фигурантом дела по захвату Харьковской облгосадминистрации весной 2014 года. Военные уверены - подсудимый ведет себя слишком вызывающе.

Олег Черкашин, представитель ВО "Общество ветеранов АТО":

По нашей информации он в зале суда высказывается о том, что сюда придет Путин, что здесь будет всем плохо и прочее, прочее, прочее. Мы хотим его уверить, что никакой сюда Путин не придет, потому что, посмотрите, сколько нас здесь много. Все мы воевали, все мы умеем держать оружие в руках. И мы больше не позволим никому в этом городе захватывать областную администрацию и пытаться диктовать народу Украины, как здесь должен кто жить.

Олег Набатов, глава ВО "Общество ветеранов АТО":

Мы показываем своим врагам то, что мы не будем стоять в стороне от того, что происходило раньше и пытаются сейчас предпринять некоторые попытки по дестабилизации ситуации. Поэтому мы показываем то, что своими действиями, мы готовы в любой момент отстаивать свой город, свой народ, свое государство.

С таким боевым настроем ветераны направляются в зал суда. Но посмотреть подсудимому, что называется глаза в глаза у участников акции не вышло. В зале суда основного фигуранта дела не оказалось. Сергей Юдаев обратился к суду с просьбой провести заседание в режиме видеоконференции. По словам его адвоката это заявление связано с нарушением прав самого подсудимого, о которых он заявил на предыдущем заседании.

Дмитрий Тихоненков, адвокат С. Юдаева:

В этом заседании Юдаев попросил меня вызвать наряд полиции. И сделал заявление о совершении против него преступления со стороны начальника конвойной службы. Смысл в том, что там пропадают продукты, плюс вымогают деньги. Приехал наряд полиции, записали эти заявления. И уже впоследствии, когда я посещал его в 12-й зоне, он сказал, что написал суду жалобу.

Кроме того Сергей Юдаев в очередной раз объявил о голодовке. Это в частности подтвердил и его адвокат. Началась она 21 апреля. Оставшиеся в Харькове активисты антимайдана такие действия Юдаева связывают, в том числе, и с затруднительным финансовым положением. Дрязги между оставшимися в Первой столице антимайдановцами и теми, кто сбежал от украинского правосудия в Москву начались практически сразу. Основные претензии участники "русской весны" выдвигали Константину Долгову. Именно его подозревали в воровстве средств, предназначенных на поддержку пророссийского движения. В склоку за кремлевские деньги, которые выделялись на поддержание подрывной антиукраинской деятельности, ввязался даже недавний соратник Долгова Игорь Гиркин.

Из заявления Игоря Гиркина на сайте ИА "Новороссия":

Официально всем заявляю: Константин Долгов - вор и предатель, сбежавший из Харькова с деньгами, собранными патриотами на борьбу против хунты. Причем - сбежал в самый напряженный момент - когда организационные навыки и средства требовались сильнее всего. К сожалению, с этим интеллигентным подонком я был знаком лично. ...Деньги не пахнут... в том числе те, что были ему, переданы лично мной для поддержки харьковского сопротивления (немаленькие) и которые в данном сопротивлении никто никогда не видел...

О том, как разворовывались десятки тысяч пожертвований, в своей книге, написанной за время пребывания под стражей, говорит и Сергей Юдаев. Но связана ли нынешняя голодовка с денежным конфликтом с Долговым, адвокат Дмитрий Тихоненков не знает. За ответом отправляет к своему подзащитному. Правда пообщаться с ним без помощи современных средств связи, вероятно, получится не скоро. В суд Юдаев отказался являться, пока не будут устранены все нарушения его прав. Нынешнее же заседание было перенесено. В суд по уважительным причинам не явились защитники и один из подсудимых. Дата следующего заседания будет назначена после совещания со стороной защиты. На него также обещают явиться и ветераны АТО.