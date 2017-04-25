Почему чиновники тратят больше, чем зарабатывают? Анализ деклараций

Топ-менеджеры харьковского горсовета никогда даже не пытались выглядеть бедными людьми, но в этом году все же постарались быть осторожнее своего шефа - Геннадия Кернеса. Последний среди своих активов на сумму 46 миллионов гривен, которые сам мэр указывает как капитал накопленный до госсслужбы, задекларировал и инвестиционные сертификаты «Компании по управлению активами «Финэкс-Капитал» инвестиционного фонда «Стаксель». Приобрел их мэр в минувшем году, но нюанс заключается в том, что именно эта компания является учредителем фирм, которые получают миллионые подряды от горсовета, например, на ремонт дорог. То есть Кернес-гражданин показал, что получает доходы от компании, которой фактически дает задания Кернес-мэр. А вот его первый зам Игорь Терехов указал лишь свою квартиру и жены, дорогие часы и арендованный Мерседес, а также 360 тысяч гривен, 23 тысячи долларов и 6. тыс 800 евро накоплений. Дополнительных доходов, помимо зарплаты, у чиновника, судя по его декларации нет. Заместитель мэра по жилищным вопросам Андрей Руденко своего жилья вообще не имеет, живет в небольшой арендованной квартире где и хранит, по всей видимости, коллекцию дорогих часов и около которой паркует три иномарки. А также хранит наличными почти два миллиона долларов и 300 тысяч гривен. Правая рука Кернеса по юридическим вопросам - Марина Стаматина задекларировала жилую и нежилую недвижимость в Харькове, ювелирные изделия из белого золота и две иномарки на двоих с мужем. И около полумиллиона долларов наличными, часть из которых чиновница одолжила. Главный городской финансист Татяна Таукешева задекларировала три квартиры в Харькове и Крыму, а также сто тысяч гривен и около двадцати тысяч долларов в разной валюте наличными. Заместитель Кернеса по вопросам градостроительства Татьяна Овинникова, которой объявили подозрение в мошенничестве из-за выделения земли по схемам ЖСК, оказалась сапожником без сапог - в ее декларации ни земельных участков, ни надвижимости; квартира и та записана на сына-студента. Остальные замы Кернеса также не отличаются богатством - квартиры, участки и машины их приобретены не в прошлом году и записаны, преимущественно, на родственников. Особенной в этом случае можно назвать лишь декларацию начальника управления экономики Михаила Фатеева, который задекларировал коллекцию картин и икон. А вот чиновники рангом пониже оказались не настолько осторожны. К примеру новый директор коммунального департамента указал в декларации, что раздал почти три миллиона в долг каким-то своим друзьям. При том, что его годовая зарплата, на которую он живет опять же судя по декларации, в разы меньше.

Владимир Рысенко, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

Он заработал полмиллиона гривен максимум. Я раздал в долг три миллиона гривен! С 2009 года он работает в КП "Жилкомсервис," потом он работает чиновников. То есть каким образом он сумел заработать такие деньги, которые он раздает в долг, совершенно непонятно!

Правда, сам чиновник считает, что антикоррупционеры неправильно подсчитали его доходы. В каком-то году он заработал эти миллионы, вот только не смог вспомнить в каком.

Алексей Богач, нач. Департамента дир. департамента коммунального хозяйства

Я думаю антикоррупционеры прописали мои доходы, и я не помню какой год, там были вполне приличные доходы. Потом у меня были реализационные сделки, которые поддержаны документами.

Еще интереснее ситуация, говорят активисты Харьковского антикоррупционного центра с покупками чиновников как местной, так и областной администраций автомобилей. Учитывая, что Нацбанк ввел ограничения на безналичные расчеты, то чиновники каким-то образом, покупают машины по цене ниже 150 тысяч гривен, независимо от их класса. Отличилась в вопросе цены разве что сестра Ларисы Щербины, Оксана, которая купила автомобиль Ниссан по цене 760 тысяч гривен и отдала его в пользование сестре, которая занимает должность заместителя директора в департаменте регистрации. Интересно, что именно эта чиновница является подозреваемой в деле о незаконной регистрации жилищных кооперативов, которым незаконно выделялась земля.

Владимир Рысенко, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

Никаких источников у сестры для приобретения автомобиля нет, не указано. В то же время если брать с учетом того, что она подозреваемая по уголовному делу о незаконной регистрации кооперативов, то тут тоже могут быть вопросы.

Что касается чиновников облгосадминистрации, то они, говорят в Антикоррупционном центре, аккуратнее относятся к заполнению деклараций. О наличке, на сумму около миллиона гривен, забыл только замгубернатора Михаил Черняк, которые после уточнил в декларации. Самым богатым чиновником Харьковской ОГА оказался заместитель губернатора Марк Беккер. Он возглавил условный топ-5, определенный активистами харьковского антикоррупционного центра. Что впрочем не удивительно, так как между госслужбой в Барвенково и в облгосадминистрации он успел поработать в банковском бизнесе. В своей декларации он указал квартиру в Харькове, дом в Барвенково, земельные участки, четыре автомобиля, где среди трех иномарок затесалась "шестерка". А также чиновник задекларировал доход жены от предпринимательской деятельности - почти два с половиной миллиона гривен и 21 тысячу долларов. Второе место по доходам у вывшеупомянутого Черняка, у которого также есть квартира в Харькове, участок в Киевской области, 282 тысячи долларов, полмиллиона гривен и 15 тысяч евро. Еще один зам Светличной - Евгений Шахненко, указал земельный участок и дом в Харькове, квартиру, которую в прошлом году купила его жена, две иномарки и автомобиль Нива, пятьдесят тысяч долларов и пятьдесят тысяч гривен на счетах. А вот сама Юлия Светличная заняла только четвертое место в списке - в ее активах три квартиры, автомобиль пежо и 50 тысяч гривен наличкой. Самым бедными из вице-губернаторов оказались зам по образованию Анатолий Бабичев и зам по безопасности Александр Скакун, у которых по квартире и небольшие, по чиновническим меркам сбережения - до полумиллиона гривен.