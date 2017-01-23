Почти 13 килограммов марихуаны в топливном баке. На "Гоптовке" у мужчины нашли крупную партию наркотиков

Больше 10 килограммов марихуаны в топливном баке. Наркотический груз пограничники нашли у водителя автомобиля Ауди на пункте пропуске "Гоптовка". Пересекая границу с Россией мужчина заметно нервничал, поэтому его машину решили проверить более тщательно. Во время осмотра сработал служебный пес Макс, который учуял наркотики. Спрятать крупную партию марихуаны мужчина пытался в топливном баке - внутри находились десятки пакетов с "травкой" перемотанные скотчем.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харьковского погранотряда:

У подальшому було знайдено 50 поліетиленових пакетів з рослинною речовиною, які просто плавали у бензині в паливному баку. Загальна вага склала майже 13 кілограмів.

Перевозчиком партии наркотиков оказался 38-летний житель Луганской области. Откуда он вез десятки пакетов с марихуаной говорить отказался, не озвучил и конечную точку, куда должен был доставить груз.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харьковского погранотряда:

Походження речовини рослинного походження чоловік відмовився пояснювати. Чоловіка було передано у Службу безпеки України.

Луганчанину грозит уголовная ответственность по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.