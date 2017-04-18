Под Балаклеей погиб 4-летний мальчик

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18 апреля 2017 г. 9:52
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Трагедия произошла в селе Яковенково вчера около 17:40.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, в дежурную часть Балаклейского отделения полиции поступила информация от оператора ГСЧС о том, что в частном доме произошло возгорание неизвестного предмета, внешне похожего на снаряд.

Как выяснилось, во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим 4-летним сыном проводили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд. Во время демонтажа произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находился ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых погиб на месте.

По указанному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

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