 

Под Харьковом 2-летнюю девочку придавило диваном

19 февраля 2017 г. 10:35
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Трагедия произошла 17 февраля в 10:00 в селе Семенов Яр.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, правоохранителям об инциденте сообщили медики.

Как выяснилось,  28-летняя жительница дома находилась в соседней комнате. В это время трое малолетних детей, 3 и 4-летние сыновья ее 29-летней сестры и 3-летний соседский мальчик, играли в доме без присмотра взрослых и придавили крышкой дивана девочку 2015 года рождения.

Ранее 28-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за не создание надлежащих условий проживания своей дочери.

Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти девочки стала механическая асфиксия от сдавливания органов грудной клетки.
 

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