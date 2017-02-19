Под Харьковом 2-летнюю девочку придавило диваном

Трагедия произошла 17 февраля в 10:00 в селе Семенов Яр.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, правоохранителям об инциденте сообщили медики.

Как выяснилось, 28-летняя жительница дома находилась в соседней комнате. В это время трое малолетних детей, 3 и 4-летние сыновья ее 29-летней сестры и 3-летний соседский мальчик, играли в доме без присмотра взрослых и придавили крышкой дивана девочку 2015 года рождения.

Ранее 28-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за не создание надлежащих условий проживания своей дочери.

Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти девочки стала механическая асфиксия от сдавливания органов грудной клетки.

