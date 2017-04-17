 

Под Харьковом автомобиль снес столб

17 апреля 2017 г. 19:03
695 просмотров

Сегодня около 13-00 в селе Веселое Харьковского района автомобиль ВАЗ 21099 врезался в электроопору. 

Об аварии сообщают в соцсетях. Там же появилась и информация о том, что и водитель, и его пассажир были госпитализированы с места ДТП в тяжелом состоянии, и что водитель якобы был нетрезв. 

Как сообщили в УПД ГУНП, по официальной информации, на въезде в село Веселое водитель автомобиля ВАЗ 21099 (52-летний местный житель) не справился с управлением и врезался в столб. Пострадавших нет, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Водитель в больницу не обращался. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.