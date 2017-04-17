Под Харьковом автомобиль снес столб

Сегодня около 13-00 в селе Веселое Харьковского района автомобиль ВАЗ 21099 врезался в электроопору.

Об аварии сообщают в соцсетях. Там же появилась и информация о том, что и водитель, и его пассажир были госпитализированы с места ДТП в тяжелом состоянии, и что водитель якобы был нетрезв.

Как сообщили в УПД ГУНП, по официальной информации, на въезде в село Веселое водитель автомобиля ВАЗ 21099 (52-летний местный житель) не справился с управлением и врезался в столб. Пострадавших нет, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Водитель в больницу не обращался.