Под Харьковом мужчина облил себя горючим и поджег

В пос. Пересечное 33-летний мужчина облил себя горючим и поджег. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В Дергачевский ОП о происшествии сообщили из больницы г.Харькова, в которую госпитализировали пострадавшего. У него были обожжены руки, грудная клетка и голова.

Установлено, что погибший злоупотреблял алкоголем. 26-летняя жена мужчины рассказала, что накануне происшествия он был пьян и ссорился с ней. Затем он схватил канистру с 5 литрами бензина, вышел во двор, облился горючим и поджег одежду.

Следователь Дергачевского ОП предварительно квалифицирует данное событие по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. В настоящее время назначены необходимые экспертные исследования и продолжается сбор информации для установления причин происшествия.