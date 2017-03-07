 

Под Харьковом мужчина облил себя горючим и поджег

07 марта 2017 г. 10:46
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В пос. Пересечное 33-летний мужчина облил себя горючим и поджег. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В Дергачевский ОП о происшествии сообщили из больницы г.Харькова, в которую госпитализировали пострадавшего. У него были обожжены руки, грудная клетка и голова.
Установлено, что погибший злоупотреблял алкоголем. 26-летняя жена мужчины рассказала, что накануне происшествия он был пьян и ссорился с ней. Затем он схватил канистру с 5 литрами бензина, вышел во двор, облился горючим и поджег одежду.

Следователь Дергачевского ОП предварительно квалифицирует данное событие по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. В настоящее время назначены необходимые экспертные исследования и продолжается сбор информации для установления причин происшествия.

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