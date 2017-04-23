Под Харьковом мужчина с ножом напал на собственного сына

23 апреля 2017 г. 9:49
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Сообщение  о том, что в больницу доставлен с места проживания в поселке Ольшаны 40-летний мужчина с ножевым ранением живота накануне поступило к правоохранителям. Состояние его здоровья стабильное.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области,  около 19:00 во время совместного употребления спиртных напитков, на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошла ссора между потерпевшим и его 67-летним отцом.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК. Мужчине вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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