 

Под Харьковом мужчина устроил дома схрон с наркотиками

08 марта 2017 г. 11:12
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В доме 30-летнего жителя поселка Ольшаны правоохранители провели обыск на основании постановления Дергачевского районного суда.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харькоской области, в комтане у мужчины правоохранители обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, бумажный сверток с зернами растительного происхождения серо-зеленого цвета и две пластиковые бутылки с наслоением вещества темного цвета.

Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По данному факту следователем Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

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