Под Харьковом в пожаре погиб мужчина

Сообщение о летальном случае, который произошел в результате пожара поступило к спасателям от правоохранителей 3 января около 12:00.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины В Харьковской области, инцидент произошел несколько дней назад в жилом доме в поселке Верхний Салтов.

Как стало известно в ходе проверки по данному факту, в результате неосторожного обращения с огнем при курении самым погибшим, под ним загорелся матрас, а потом и деревянный пол. Площадь пожара не превысила 1 кв.м. Мужчина был одиноким, поэтому помочь ему было некому. Огонь погас самостоятельно из-за недостаточности кислорода в помещении. Только через несколько дней тело погибшего было обнаружено его братом.

Сейчас выясняются дата пожара и другие обстоятельства происшествия.

