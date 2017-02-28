Под Харьковом задержали серийного вора

К правоохранителям обратился 25-летний житель города Южный.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, его дачного дома мужчины похитили ноутбук, одежду, наручные часы и другие вещи.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель поселка Буды, который ранее уже был судим за совершение имущественных преступлений. Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением и признал свою вину.

Следствием установлено, что злоумышленник причастен еще к 7 краж на территории Харьковского района.

Следствием открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения воли.