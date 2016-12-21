Под Харьковом женщина ударила пьяного мужа ножом в грудь

Несколько дней назад к правоохранителям поступило сообщение от врача о доставке 45-летнего жителя села Борочек-2 с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции области, телесные повреждения потерпевшему нанесла жена. Как выяснилось, утром муж ушел с друзьями выпить, после обеда пришел домой, стал оскорблять и бить жену, детей. Женщина так разозлилась на мужа, что схватилась за нож.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Женщине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.