 

Под Купянском из-за муляжа мины на колиях остановили движение поездов

05 марта 2017 г. 18:08
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Информация о том, что на железнодорожном мосту находится подозрительный предмет, поступила в дежурную часть Купянского отдела полиции от диспетчера станции "Кулаговка"  около 12:00.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харьковской области, на месте происшествия правоохранители обнаружили муляж на основе учебной противотанкової мины "ТМ-62М". Движение поездов было остановлено на 4 часа 30 минут.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к преступлению.

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