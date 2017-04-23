Под Луганском подорвался автомобиль наблюдателей ОБСЕ

В Луганской области при осуществлении патрулирования территории, подконтрольной боевикам "ЛНР", подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

По информации украинского СЦКК, подрыв произошел около 10:17 при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб... По предварительным данным, среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые.

Сепаратистский сайт "ЛИЦ" сообщает, что один сотрудник миссии погиб и один получил ранение. При этом представители "народной милиции ЛНР" заявили, что наблюдатели отклонились от основного маршрута.

"Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ о соблюдении необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования. Надеемся, что представители СММ ОБСЕ, СЦКК и других международных организаций дадут реальную оценку происшествия", - заявили представители "ЛНР",