Под Луганском подорвался автомобиль наблюдателей ОБСЕ

23 апреля 2017 г. 14:46
Источник: Левый Берег
44 просмотра

В Луганской области при осуществлении патрулирования территории, подконтрольной боевикам "ЛНР", подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

По информации украинского СЦКК, подрыв произошел около 10:17 при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб... По предварительным данным,  среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые.

Сепаратистский сайт "ЛИЦ" сообщает, что один сотрудник миссии погиб и один получил ранение. При этом представители "народной милиции ЛНР" заявили, что наблюдатели отклонились от основного маршрута.

"Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ о соблюдении необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования. Надеемся, что представители СММ ОБСЕ, СЦКК и других международных организаций дадут реальную оценку происшествия", - заявили представители "ЛНР",

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.