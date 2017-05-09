Под офисом ОУН в Киеве полиция и столб дыма

09 мая 2017 г. 13:20
Источник: Корреспондент
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Полиция заблокировала на улице Мазепы в Киеве офис организации "Добровольческое движение ОУН", которое планировало помешать проведению акции "Бессмертный полк". Как сообщает столичная полиция, активисты из офиса ОУН бросают яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов.

Также медики сообщили об одном пострадавшем полицейском, который получил телесные повреждения брошенной дымовой шашкой.
"Колонна участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" прибыла к площади Славы. Количество участников составляет 3000 человек", – добавили в полиции.

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