Под офисом ОУН в Киеве полиция и столб дыма

Полиция заблокировала на улице Мазепы в Киеве офис организации "Добровольческое движение ОУН", которое планировало помешать проведению акции "Бессмертный полк". Как сообщает столичная полиция, активисты из офиса ОУН бросают яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов.

Также медики сообщили об одном пострадавшем полицейском, который получил телесные повреждения брошенной дымовой шашкой.

"Колонна участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" прибыла к площади Славы. Количество участников составляет 3000 человек", – добавили в полиции.