Подробности аварий за выходные в Харькове

Проспект Гагарина, час ночи. Автомобиль Mitsubishi Outlander, двигавшийся в направлении центра, в районе улицы Державинской потерял управление, вылетел с проезжей части, зацепил электроопору и перевернулся. 39-летний водитель получил смертельные травмы. Его спутница была госпитализирована закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами ребер и травмами внутренних органов.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП

По правій стороні руху узбіччя буле з сніговим накатом, автомобіль перелетів через цей накат, заткнувся з перешкодою, перекинувся. Можливо швидкість була перевищена. Також транспортний засіб отримав серйозні механічні пошкодження, що також свідчить про те, що швидкість була досить високою

В три часа ночи на этом же участке проспекта опрокинулся еще один автомобиль. Hyundai, ехавший в сторону аэропорта, на закруглении дороги наехал на бордюр и перевернулся. Женщину, управлявшую автомобилем, в места аварии забирала скорая.

И в этот же день в двух ДТП с участием полицейских есть пострадавшие. В 6 утра на на пересечении улицы Холодногорской и Полтавского Шляха в аварию попал патрульный Приус. По словам очевидцев, патрульные пытались преследовать автомобиль Ауди, однако тот протаранил Приус и скрылся, попутно зацепив одного из полицейских. Экипаж, продолживший погоню, нарушителя не догнал. По словам все тех же очевидцев, копы применили оружие, однако от комментариев на эту тему в пресс-службе патрульных отказались со ссылкой на то, что ведутся следственные действия.

Этим же вечером около шести на пересечении окружной и Людвига Свободы в полицейский ВАЗ 2107 врезался автомобиль, который с места скрылся. Водитель и два его пассажира - сотрудники одного из отделов полиции, находившиеся на службе - были госпитализированы. Как сообщили в нацполиции, их машина двигалась по окружной, машина нарушителей выехала с подъездной дороги.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП

Порушив ПДР, не надав перевагу транспортному засобу, який рухався по головній дорозі, скоїв зіткнення, залишив місце пригоди. Близько 20-30 було введено план "перехват". В ході проведення оперативно-розшукових заходів на проспекті Перемоги було знайдено автомобіль ГАЗ 24 Волга

На машине - характерные следы повреждений, водителя на месте нет. Сейчас его ищут.