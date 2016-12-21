 

Подробности смертельного ДТП на улице Полевой

21 декабря 2016 г. 17:42
Автор: Галина Шподарева
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ППереход дороги в неустановленном месте и как результат - наезд автомобиля. На пересечении улиц Полевой и Днепровской микроавтобус Фольксваген ЛТ сбил внезапно появившихся на проезжей части пешеходов.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП

Які намагалися перетнути проїжджу частину зліва направо по ходу руху ТЗ у невстановленому місці, а саме за 30 м до регульованого пішохідного переходу. Внаслідок раптового виходу на проїжджу частину у водія Фольксвагену не було можливості уникнути наїзду на даних пішоходів.

Пострадавших, семейную пару - мужчине 76 лет, его супруге 68, с места аварии забирала "скорая". Травмы оказались очень тяжелыми - позже из больницы поступила информация, что оба пациента скончались. В настоящий момент следствие разбирается в обстоятельствах ДТП, устанавливаются свидетели и очевидцы. Еще одна авария с участием микроавтобуса - на пересечении проспекта Петра Григоренко с улицей Танкопия в маршрутку врезался бус Ивеко.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП

Постраждали два пасажири автобусу жінки 28 та 56 років. Травми середньої тяжкості - забиття голови тіла. Обидві були доправлені до медзакладу.
 

Кто из участников аварии, в каком направлении двигался, кто кого не пропустил на перекрестке - разбираются следователи.
 

Видео: 

Подробности смертельного ДТП на улице Полевой - 21.12.2016

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