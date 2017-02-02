Подробности задержания диверсанта

Перед тем как приехать в Харьковскую область с тротилом и гранатами, 27-летний задержанный, по данным СБУ, получил немалый боевой опыт. Он, будучи местным жителем, участвовал в захвате здания Харьковской облгосадминистрации весной 2014 года, а также в избиении патриотически настроенных активистов. После чего подался на оккупированные территории.

Из сообщения пресс-службы СБУ

"В апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно вступил к незаконным вооруженным формированиям, которым управлял террорист Гиркин. В течение 2014-2016 годов в составе бандформирования «Спарта" злоумышленник участвовал в боевых действиях против украинских подразделений."

В Харьковскую область, сообщает СБУ, диверсант вернулся через Россию. По заданию своих кураторов он должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области, а также стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса. Но планам злоумышленника не суждено было сбыться. Оперативники СБУ совместно с бойцами спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта в городе Донец, Балаклейского района. Правоохранители изъяли у злоумышленника больше килограмма тротила, почти полкило пластида, две ручные осколочные гранаты РГН, взрыватели, а также карты и фотографии с отмеченными на них объектами для диверсий. Пока ему предъявлено подозрение по статье незаконное обращение с оружием, но следователи готовы инкриминировать еще две статьи - участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Подозреваемый находится в СИЗО