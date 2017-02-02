 

Подробности задержания диверсанта

02 февраля 2017 г. 18:16
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Перед тем как приехать в Харьковскую область с тротилом и гранатами, 27-летний задержанный, по данным СБУ, получил немалый боевой опыт. Он, будучи местным жителем, участвовал в захвате здания Харьковской облгосадминистрации весной 2014 года, а также в избиении патриотически настроенных активистов. После чего подался на оккупированные территории.

 

Из сообщения пресс-службы СБУ

 

"В апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно вступил к незаконным вооруженным формированиям, которым управлял террорист Гиркин. В течение 2014-2016 годов в составе бандформирования «Спарта" злоумышленник участвовал в боевых действиях против украинских подразделений." 

 

В Харьковскую область, сообщает СБУ, диверсант вернулся через Россию. По заданию своих кураторов он должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области, а также стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса. Но планам злоумышленника не суждено было сбыться. Оперативники СБУ совместно с бойцами спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта в городе Донец, Балаклейского района. Правоохранители изъяли у злоумышленника больше килограмма тротила, почти полкило пластида, две ручные осколочные гранаты РГН, взрыватели, а также карты и фотографии с отмеченными на них объектами для диверсий. Пока ему предъявлено подозрение по статье незаконное обращение с оружием, но следователи готовы инкриминировать еще две статьи - участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Подозреваемый находится в СИЗО

Видео: 

Подробности задержания диверсанта - 02.02.2017

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