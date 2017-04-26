Поджог двух иномарок в Покотиловке: подробности ЧП

Около четырех часов утра жильцов этой пятиэтажки, расположенной прямо напротив детского сада, разбудили сирены автомобилей спасателей прибывших на тушение пожара. Во дворе дома горели сразу две иномарки.

Павел Кудрин, житель дома по ул. Независимости

Конкретно до где-то двух часов ночи, кто еще не спал, со стариков, говорят, ничего не было. А это где-то произошло в районе 3 четырех там часов. Ну что, пожар, огни, вскоре приехала пожарка. Начали тушит. Полиции было очень много, в 7 часов звонили в двери спрашивали, что произошло, кто что видел. Ну кто что видел те и рассказывали.

По словам очевидцев сначала вспыхнул хэчбек - Hyundai Getz, его быстро охватило пламя, а затем огонь перекинулся на припаркованную по соседству Toyota Camry, её к слову, хозяин отгонял в сторону с уже горящим моторным отсеком. В плане криминогенности Покотиловка относительно спокойный поселок - уверяют местные. Бывали мелкие кражи из машин, сливали бензин, могли даже колеса снять, но чтобы жечь машины - это первый случай на его памяти, говорит Павел Кудрин. Люди не исключают, что случившееся может быть связанно с профессиональной деятельностью автовладельца. Обе машины, объясняет Влад, принадлежат одному семейству. Camry - сотруднику Харьковской районной прокуратуры, а выгоревшей до неузнаваемости Getz - родителям его супруги.

Влад

Люди есть завистливые, люди есть разные, да. Есть ситуация там перекресток, да. Допустим, пускай, кто -то кому-то дорогу перешел, может быть такое, может быть другое. Может быть даже кто-то местный.

Самого мужчины дома не оказалось, рабочий телефон не отвечает, поэтому поговорить с ним не удалось. Его жена от общения с прессой отказалась. В пресс-службе прокуратуры данную информацию не подтверждают и не опровергают, аргументируя это тем что она не относится к его профессиональной деятельности. Каковы мотивы злоумышленника или злоумышленников придется выяснять правоохранителям. В местном отделе полиции уже открыто уголовное производство, основная версия произошедшего - поджог.

Алексей Свиридов, гл. специалист отд. коммуникации ГУНП в Харьковской обл.

При виїзді та вході огляду місця події було встановлено що два автомобілі - це марки Тойота та Хюндаі згоріли. Також на відстані від цих автомобілів було знайдено предмет схожий на корпус гранати Ф1. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження або знищення майна. Наразі працівниками поліції встановлюються всі обставини

Эксперты и взрывотехники подтвердили, что найденная на месте ЧП граната - боевая, и она, по всей видимости, просто не сработала.