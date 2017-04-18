Погибший ребенок в Яковенково и опасные находки в харьковском детсаду. Подробности ЧП

Трагедия, в результате которой погиб четырехлетний мальчик произошла накануне в селе Яковенково Балаклейского района. По предварительным сведениям правоохранителей, пока мать находилась в доме, а дети - двое мальчишек гуляли во дворе, отец семейства попытался вскрыть часть снаряда, найденного им, по всей видимости, после пожара на арсенале.

Константин Шеремет, ст. инспектор отд. ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.

Весь день отец занимался хозяйственными работами. Выполнял работы по хозяйству. И примерно в 17.50 он принялся разбирать этот снаряд вследствие, скажем так, его непосредственного воздействия на предмет произошло его возгорание. Попрошу заметить не взрыв, а возгорание, потому как по той информации, которая сейчас есть это элемент топливной системы. Огонь, который вырвался из этого снаряда, он попал в машину, в которой находился ребенок, произошло возгорание автомобиля, потому уже скажем так, неконтролируемое его падение привело к тому, что произошло возгорание придворовой постройки.

После ликвидации пожара обгоревшее тело 4 летнего ребенка достали из салона автомобиля спасатели. Его старший брат в результате ЧП не пострадал. Сам же 36-летний мужчина получил ожоги лица и рук 1 и 3 степени, уточняет Константин Шеремет, сейчас он находится в больнице. В его отношении возбуждено сразу два уголовных производства предусмотренных 119 и 263 статьей уголовного кодекса - "убийство по неосторожности" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами". Ему грозит до 7 лет лишения свободы. А в Харькове около 10 утра, сотрудникам патрульной полиции поступила информация о том, что на территории заброшенного детсада, на проспекте Юбилейном, нашли предмет, похожий на мину.

Карина Курбанова, инспектор УПП г.Харькова

Прибувши на місце, заявник чоловік повідомив, що на території дитячого садочка по проспекту Ювілейному виявив предмет схожий на міну. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, забезпечували охорону місця події. І за попередніми даними, коли прибули на місце вибухотехніки повідомили, що це учбова міна. Ну її вилучили і передали.

И если находка в Московском районе оказалась безобидной, то в Новобаварском, рассказывают в управлении патрульной полиции, три часа спустя, обнаружили склад из опасных взрывчатых веществ, прямо в заброшенной швейной мастерской. Сотрудники выехали на очередной вызов, а после урегулирования конфликта, говорит Карина Курбанова, кто-то из местных жителей обратился к ним с просьбой проверить подозрительную активность в заброшенном здании по улице Академика Карпинского, мол, там постоянно собираются наркоманы и бездомные.

Карина Курбанова, инспектор УПП г.Харькова

Патрульні поліцейські вирішили перевірити інформацію зайшовши на територію покинутого будинку, в сам будинок, виявили велику кількість речовин та предметів схожих на вибухівку. За даним фактом викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехників, які в подальшому вилучили ці речовини на експертизу і на разі слідством встановлюється хто причетний до цього.

Об опасной находке, Евгений, как и большинство его соседей, узнал непосредственно от правоохранителей. По словам местных жителей, хотя здание заброшенно, уже лет двадцать, оно никогда не пустовало. Тут, то и дело, собираются бродяги и наркоманы, лазят подростки.

Евгений, местный житель

Вчера, вот тут, машины стояли с полиции, четыре вроде бы машины. Кинологи с собаками. Я спросил там у одного полицейского, спросил что случилось? Вам соседи все расскажут. Я говорю, а Вы мне можете рассказать? Нашли склад с боеприпасами какими-то. Обращали внимание какие-то подозрительные люди сюда ходят? – Не, подозрительных нет. Ну, бомжи, может детвора забежит там просмотрит. Больше ничего такого.

Как уточнили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, вся информацию по данному факту внесена в Единый журнал учета правонарушений, проверка продолжается. Между тем, как спасатели, так и полицейские, просят граждан быть более бдительными и осторожными. В случае обнаружения подозрительных предметов обращаться по короткому номеру 102, и ни в коем случае не касаться и не пробовать их перемещать, и напоминают, что за хранение предусмотрена еще и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.