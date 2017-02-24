Погранцы и прокуратура устроили обыск в харьковском ВУЗе

Как сообщили в Харьковском погранотряде, сотрудники Госпогранслужбы Украины и работники местной прокуратуры проводят обыски в одном из учебных заведений на улице Киргизской.

Как уточнили позже на официальном сайте ГПСУ, Харькове сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями Харьковской прокуратуры пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной легализации иностранных граждан на территории Украины.

В рамках уголовного производства, сказано на сайте, начатого по материалам оперативных подразделений пограничного ведомства, правоохранители установили причастность к преступной деятельности представителей некоторых высших учебных заведений Харькова. Легализация осуществлялась путем выдачи видов на жительство в Украине на период фиктивного обучения в ВУЗе. Таким образом более 400 граждан Китая, Вьетнама и граждан других стран - поставщиков нелегальных мигрантов, незаконно длительное время находились на территории Украины и «учились» по 10-15 лет. Стоимость такой «услуги» злоумышленники оценивали в 850 долларов США в год.

В ходе обысков обнаружены материалы, подтверждающие преступную деятельность и изъято «черную» бухгалтерию.

