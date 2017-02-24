 

Погранцы и прокуратура устроили обыск в харьковском ВУЗе

24 февраля 2017 г. 13:06
320 просмотров

Как сообщили в Харьковском погранотряде, сотрудники Госпогранслужбы Украины и работники местной прокуратуры проводят обыски в одном из учебных заведений на улице Киргизской.

Как уточнили позже на официальном сайте ГПСУ Харькове сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями Харьковской прокуратуры пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной легализации иностранных граждан на территории Украины.

В рамках уголовного производства, сказано на сайте, начатого по материалам оперативных подразделений пограничного ведомства, правоохранители установили причастность к преступной деятельности представителей некоторых высших учебных заведений Харькова. Легализация осуществлялась путем выдачи видов на жительство в Украине на период фиктивного обучения в ВУЗе. Таким образом более 400 граждан Китая, Вьетнама и граждан других стран - поставщиков нелегальных мигрантов, незаконно длительное время находились на территории Украины и «учились» по 10-15 лет. Стоимость такой «услуги» злоумышленники оценивали в 850 долларов США в год.

В ходе обысков обнаружены материалы, подтверждающие преступную деятельность и изъято «черную» бухгалтерию.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.